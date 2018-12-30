مسبار فضائي صيني يستعد للهبوط على الجانب المظلم للقمر

وصل المسبار الفضائي الصيني “Chang’e-4” اليوم الأحد إلى المدار المحدد، حيث يخطط أن يهبط على سطح القمر، وفقًا للحساب الرسمي للبرنامج الصيني لدراسة القمر على شبكة WeChat الاجتماعية.
وقال اختصاصيو المشروع: “دخل المسبار “Chang’e-4″ بنجاح مدارا بيضاويا حول القمر بطول 15 كيلومتر في 30 ديسمبر كانون الأول عام 2018 في الساعة 08.55 بتوقيت الصين، حيث يجب أن يهبط على سطح القمر”.
تعمل جميع أنظمة المسبار بشكل طبيعي، من اللحظة التي دخل فيها Chang’e-4 المدار القمري في 12 ديسمبر ، قام المتخصصون في مركز التحكم في بكين بإجراء ضبط مدار، بالإضافة إلى اختبارات للتحقق من اتصال المسبار بالقمر الصناعيQuiociao ، لاستلام الصور ثلاثية الأبعاد، وكذلك تحديد المسافة بالليزر. الآن يحتاج الخبراء إلى اختيار الوقت المناسب لتنفيذ الهبوط الناعم على السطح للمسبار.
Chang’e-4 هز مسبار هبوط يتألف من محطة ثابتة على القمر ومركبة قمرية؛ وقد تم إطلاقه بنجاح في 7 ديسمبر من محطة شيتشانغ الفضائية في مقاطعة سيشوان الجنوبية الغربية، ويجب هبوطه في أوائل عام 2019.
يتضمن البرنامج الصيني “تشانغي” الذي سمي على اسم آلهة القمر الأسطورية ثلاث مراحل: رحلة حول ساتل الأرض، والهبوط على القمر والعودة من القمر إلى الأرض. وقد تم بالفعل الانتهاء من المرحلة الأولى من البرنامج بنجاح. حاليا، يتم تنفيذ المرحلة الثانية من هذا البرنامج.
الهبوط على الجانب المظلم يعني أن القمر سيكون بين الأرض والمسبار، مما يجعل من المستحيل الاتصال بشكل مباشر بين المسبار والأرض. ولذلك ، فإن إرسال الإشارات سيكون من مسؤولية القمر الصناعي Chiueqiao ، الذي وصل بنجاح في شهر يونيو من هذا العام إلى نقطة L2 على الجانب المظلم من القمر، ليصبح أول ساتل في العالم يعمل على مدار الهالة هذا.
“Chang’e-4” هي مركبة غير مأهولة، مما يقلل من المخاطر، ومع ذلك، يتم إعطاء الأوامر أثناء اقتراب المسبار إلى الجانب الخلفي للقمر، والوصول إليه بدقة عند نقطة معينة باستخدام جهاز تحكم عن بعد، وكذلك لضمان نجاح نقل الصور إلى الأرض.
سبوتنيك
1 التعليقات
menshy
2018/12/30 at 12:33 م (UTC 2) رابط التعليق
هكذا و سيجيب الصين علي ما الذي ارعب الامريكان من مواصلة استكشاف القمر و هربوا بعيدا الي المريخ بدلا عنه و ما الذي شاهده الامريكان هناك و ارادت اخفاءه عن البشريه , هل فعلا هناك كائنات فضائيه ذكيه تقيم في الجانب المظلم من القمر و ما الذي جعل الرائد الفضائي ارمسترونق يصرخ في التسجيل الصوتي قبل الهبوط علي سطح القمر : يا للهول ما الذي اراه , اكاد لا اصدق , يا الهي و محطه الفضاء الارضيه الامريكيه التي كانت تقول للرائد لا تتحث واصل نفذ الامر ثم تقطع الاتصال. علي ما يبدو هناك شئ عظيم و مزهل . فهذا ما ارادت الصين لرؤيته و تبليغ البشريه عنه.