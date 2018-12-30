معتز: (الحكومة يسوو بيها شنو لو ما وفرت الأكل والدواء)

وصف رئيس الوزراء، معتز موسى ملف الدواء بالقضية المحورية، وقال إنه الملف رقم واحد لدى الحكومة، وظلت توليه اهتماماً كبيراً، وأضاف (علاج المواطن وأكله وشربه وأمنه) يعد الشغل الشاغل للحكومة، وأضاف معتز لدى مخاطبته حفل التوقيع على اتفاقية توفير وتسعير الدواء أمس حسب صحيفة آخر لحظة: (حكومة يسوو بيها شنو لو ما وفرت المأكل والمشرب والعلاج للمواطنين وأقامت العدل بينهم)، وتعهد بالاستمرار في دعم الدواء بالكامل، وجدد معتز تحديد سعر الدولار بالنسبة للدواء بما يعادل (47.5) جنيهاً، وأوضح أن ما زاد عن ذلك تتكفل به الحكومة.
وحذر معتز غرفة مستوردي الأدوية من توظيف أي دولار منح لهم في غير محله، وقال (لو حدث ذلك ما تسألوا عن سمعتكم)، واستدل بقضية شركات الأدوية التي تلاعبت في ملايين الدولارات، وكشف رئيس الوزراء عن خطة الحكومة في العام المقبل بشأن الدواء والتي تتركز في الإتاحة الدوائية، بجانب التعاقد مع صيدليات خاصة كمنافذ لبيع دواء الإمدادات الطبية المخفض، بالإضافة إلى التوسع في تغطية التأمين الصحي، والعمل على فك احتكار الشركات للأدوية، فضلاً عن توسيع العلاج المجاني ودعم الصناعة الدوائية الوطنية. وكشف معتز عن دخولهم في حوار مع أصحاب المطاحن، وقال: (سنصل معهم إلى أمر مستقر)، ومثلما أغلقنا ملف الدواء (حا نخلي النقود والوقود ورانا ونحن ندخل العام 2019م).
من جانبه قال الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم، د. الزين الفحل إن الهدف من الاتفاقية إيجاد السعر الحقيقي للأدوية، بجانب تخفيف العبء على المرضى، وأعلن الفحل عن توحيد أسعار الدواء المستورد، وأبرم مستوردو ومصنعو الأدوية مع المجلس القومي للأدوية والسموم اتفاقية نصت على تخفيض أسعار الأدوية بنسبة 25% من قيمة تسجيله بالعملة الأجنبية.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
الباقر ناصر
2018/12/30 at 10:38 ص (UTC 2) رابط التعليق
معتز: (الحكومة يسوو بيها شنو لو ما وفرت الأكل و الشرب
طيب الناس لما قالت عايزين ده مش قتلوا
سبع صنايع
2018/12/30 at 10:55 ص (UTC 2) رابط التعليق
الاصلاح الحقيقي هو في اصلاح وهيكلة الدولة السودانية الشغلة جايطة وكل زول شايت لحته وفصل السلطات ( قضاء تشريع وتنفيذ ) وتحجيم صلاحيات رئيس الجمهورية في حدودها السيادية فقط