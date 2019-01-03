مفاجأة .. هواتف أي فون تعمل كميزان ماء

أشارت تقارير عالمية صادرة اليوم إلى أن أجهزة أبل الجوالة المزودة بنظام “آي أو إس” تتضمن وظيفة ميزان ماء بشكل افتراضي، وكانت هذه الوظيفة مختفية بعض الشيء في تطبيق البوصلة حتى الإصدار “آي أو إس 12″، ولكن منذ طرح الإصدار الجديد أصبحت مدمجة في تطبيق “شريط القياس”.
وبمجرد تفعيل وظيفة ميزان الماء، فإنه يمكن وضع الهاتف الذكي على الأسطح للتعرف عما إذا كانت مستوية أم لا، أو التعرف على مدى استواء الصور المعلقة على الحائط، ومع ذلك فإن هذه القياسات ليست دقيقة للغاية بسبب الأبعاد القصيرة لهاتف آي فون، بالإضافة إلى أنه ينبغي وضع الهاتف الذكي في غلاف بظهر مستوٍ، وإلا فلن يتم وضع الجهاز بشكل مستقيم بسبب انتفاخ الكاميرا على الجانب الخلفي.
ويمكن لأصحاب هواتف أندرويد استعمال أجهزتهم الجوالة كميزان ماء، حيث يزخر متجر جوجل بلاي بالكثير من هذه التطبيقات، ولكن يتعين على المستخدم مراعاة الحقوق، التي تطلبها مثل هذه التطبيقات، حيث لا يحتاج تطبيق ميزان الماء مثلا لحقوق الوصول إلى بيانات الموقع أو دليل الهاتف أو قائمة المكالمات الهاتفية، وبالتالي فإنه يجب الابتعاد عن التطبيقات، التي تطلب مثل هذه الحقوق للحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات.
بوابة فيتو
1 التعليقات
بدر
2019/01/03 at 1:54 م (UTC 2) رابط التعليق
ياخي أحييك على الاكتشاف العظيم دة
انا من سنين استخدم ميزان الماء في جهازي HTC بنظام الاندرويد وساعدني كتير جدا خاصة في الاعمال المنزلية مثل أرفف والستائر وغيرها
IOS نظام ممتاز من ناحية امنية لكن من ناحية تطبيقات وسهولة عملها على هذه البيئة التشغيلية فهي مسألة أعقد من التعقيد