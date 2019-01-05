من هي الشركة التي تفوقت على آبل

تفوقت شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، على شركة آبل لتصبح ثالث أكبر شركة في العالم، حيث انخفضت أسهم آبل بنحو 10 في المئة، مما جعل قيمتها السوقية تبلغ نحو 675 مليار دولار.
وحسب صحيفة “التيلغراف” البريطانية، وجاء هذا الانخفاض في القيمة السوقية لشركة آبل بعد التصريح الذي نشرته حول تفيض توقعاتها لأرباح، مستشهدة بحجم التباطؤ الاقتصادي غير المتوقع في الصين والمبيعات الضعيفة هناك والترقيات الأقل لهواتف آيفون.
واستطاعت شركة أمازون ومايكروسوفت تجاوز آبل من حيث القيمة السوقية في العام الماضي، وذلك بعد أن كانت أول من وصل إلى قيمة سوقية تبلغ تريليون دولار في شهر أغسطس/آب الماضي، إلا أن قيمتها السوقية تقدر الآن بحوالي 680 مليار دولار، فيما تحتل الآن شركة مايكروسوفت المركز الأول بقيمة سوقية تبلغ 765 مليار دولار، وأمازون في المركز الثاني بقيمة 747 مليار دولار، وألفابت في المركز الثالث بقيمة 730 مليار دولار.
ويعتقد المحللون أن آبل قد باعت 64 مليون جهاز آيفون في الربع الرابع، لكنها قالت في وقت سابق إن هذا العدد سوف يكون حوالي 73.5 مليون، فيما قالت الشركة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني إنها لن تشارك أعداد مبيعات منتجاتها، وألقت الشركة باللائمة على التباطؤ الاقتصادي في الصين والحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، وقالت شركة غولدمان ساكس Goldman Sachs إن آبل قد تضطر إلى خفض توقعاتها للعام بأكمله.
سبوتنيك
1 التعليقات
ود عازة
2019/01/05 at 8:09 ص (UTC 2) رابط التعليق
اي لغة هذه من هي ؟؟ الله لا علمكم عربي