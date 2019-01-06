السودان: الوصول للحكم على أشلاء الوطن جريمة مكتملة الأركان

أكد رئيس مجلس الوزراء القومي في السودان، معتز موسى، أن إيذاء الوطن خطر أحمر، مشيرا إلى أن الوصول إلى الحكم على أشلاء الوطن جريمة مكتملة الأركان.
وقال معتز موسى في لقاء تشاوري مع قادة الأجهزة الإعلامية في الخرطوم إن “التعبير مكفول كحق لكن أي عمل يدخل في إطار التخريب وحمل الناس على أفكار معينة مرفوض “.
وأضاف أن “العنف ونشر الكراهية سبيل غير أخلاقي، وزاد محرم حمل الناس على القبول بفكر معين، منوها إلى أن التدخل السياسي في المظاهرات غير لائق ومدان”، مستطردا أن القفز بين المراكب يفقد الوزن والمسئولية الوطنية التي يجب تحمله.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إن ما حدث من احتجاجات للشباب مطالب واضحة والتعبير عنها متاح وهناك حلول من جانب الحكومة وهي تعمل لتسليمهم وطنا سليما خرجوا أم لم يخرجوا.
وقال موسى إن المخرج الوحيد للسودانيين من الأزمة السياسية المضي نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة في 2020م، مؤكدا أنه “لا بد من قبول رأي الشعب والاحتكام له عبر انتخابات حرة نتقبل نتائجها”.
وأكد أن الحكومة تجتهد في الوفاء بحقوق المواطن الأساسية وأن جهود الإصلاح مستمرة وأن الحكومة تبذل جهودا مستمرة بجهد وليست متقاعسة، لكنه قال إنها تعمل في بيئة غير مواتية، مبينا أن الحل السياسي يتطلب أن يكون مستداما ومريحا ويمهد إلى بناء دولة مستقرة.
وقال رئيس الحكومة إن السودان يتعرض لحصار بغرض التفكيك، وأضاف أن رفع حظر العقوبات كان نتيجة لنضج الظروف التي تم تمهيدها لتفكيك السودان، مبينا أن مخطط التفكيك مستمر من كوريا إلى فنزويلا.
سكاي نيوز
4 التعليقات
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عمار
2019/01/06 at 12:14 م (UTC 2) رابط التعليق
حسب المشهد الإقليمي فإن مثل هذا النوع من النظم العقائدية لا يسقط دون خراب شامل قد يدوم لعقود ويضيع أجيال..
لذلك فالحل هو رئيس وزراء قومي وحكومة كفاءات إنتقالية ونقل صلاحيات الرئيس لرئيس الوزراء حتى نهاية الفترة الإنتقالية التي لا تتجاوز 3 سنوات وعدم ترشح الرئيس لفترة جديدة.
الفشا غبينتو خرب مدينتو.
محمد
2019/01/06 at 2:23 م (UTC 2) رابط التعليق
عييييين العقل
محمد
2019/01/06 at 2:54 م (UTC 2) رابط التعليق
عيييييين العقل والله
قرفااااااااااااااااااااااااااااااان
2019/01/06 at 12:54 م (UTC 2) رابط التعليق
توجد مقولة (عند تغير الحمام الأفرنجي يوجد مسمارين يتم حلهما ويمكن بعدها تبديل مجلس الحمام) أما الحمام العربي عند تبديله أو تغيره لا يتم إلا بعد تكسير الحمام بالكامل .
بمعنى آخر الحكام العرب عند تغيرهم لا بد من تكسير البلاد عامة بعدها يمكن تغيرهم واستدالهم