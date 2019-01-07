سهير عبد الرحيم: آلو.. بنك الخرطوم

الو ….
> مرحب بك في مباشر … مركز اتصال بنك الخرطوم
> للانجليزية اضغط الرقم واحد.
> ………..
للاستعلام عن حسابك المصرفي اضغط الرقم واحد.
> ………..
للخدمات المتعلقة ببطاقة الصراف الآلي اضغط الرقم ٢
> ………..
يرجى ادخال رقم حسابك
> ………..
> يرجى إدخال رقم مباشر pk الخاص بك والمكون من اربعة ارقام.
> ………..
> (للمرة الثانية) يرجى ادخال رقم مباشر
Pk الخاص بك والمكون من اربعة ارقام
> ………..
> نأسف لا يمكنك استخدام الخدمات المصرفية التفاعلية لأن بطاقتك غير منشطة.
> للخدمات المتعلقة بتطبيق بنكك اضغط الرقم (١).
> للخدمات المتعلقة ببطاقة الصراف الآلي اضغط الرقم (٢)
> للاطلاع على خدمات ومنتجات بنك الخرطوم الأخرى اضغط الرقم (٣)
> البيانات التي ادخلتها غير صحيحة.
((يتم مرة اخرى اعادة الرسالة الخاصة بالرقم (٢) والخاصة بالرقم (٣) لمرتين ع التوالى ))
> سيتم تسجيل هذه المكالمة بغرض الجودة والتدريب
((موسيقى طويلة ومملة وبايخة …..لا تهدئ الاعصاب بل ترفع الضغط )).
> شكراً لاتصالك ببنك الخرطوم مكالمتك مهمة بالنسبة لنا يرجى الانتظار.
((موسيقى مملة))
> جميع الموظفين مشغولون بخدمة العملاء يرجى الانتظار.
((موسيقى بايخة))
> مكالمتك مهمة بالنسبة لنا يرجى الانتظار.
((موسيقى سخيفة))
> جميع الخطوط مشغولة من فضلك حاول الاتصال في وقت لاحق.
اعلاه موجز ليومياتنا في بنك الخرطوم، تذهب للسحب قروش مافي، تتوكل على الصراف الآلي تجد بطاقتك منتهية الصلاحية، تطلب بطاقة جديدة يطلبون منك ملء كراس به سبعة آلاف وثمانمائة معلومة نصفها مكرر والنصف الآخر لا قيمة له، ثم صور بطاقتك القومية وجدد بياناتك واتصل برقم مباشر 0156661000
حين تتصل بمباشر يتم تطبيق النظرية اعلاه في حضرتك، هذا طبعاً اذا استطعت اكمال المكالمة حتى النهاية.
ثم يخبرونك انه سيتم تسجيل المكالمة بغرض الجودة.
عقب ذلك يسألونك سؤال نكير عن البطاقة القديمة والاربعة ارقام السرية ثم يخبرونك انك وخلال اربعة ايام غير العطلات الرسمية ستستلم بطاقتك من فرعك.
ثم تأتى الفرع بعد اربعة ايام ولا تجد البطاقة، وبعد اسبوع ولا تجدها، وبعد اسبوعين ولا تجدها، ثم يخبرونك ان هناك عطباً اصاب الماكينة، وسيتصلون بك لاحقاً وسيصلك اتصال خلال (٢٤) او (٤٨) ساعة، ثم لا يحدث شيء من هذا.
السيد فيصل عباس المدير العام المكلف لمجموعة بنك الخرطوم، اعلم تماماً كيف انك تنتمي بمشاعرك وافكارك نحو هموم هذا الشعب، ولكن صدقني ما يحدث في خطوط مباشر من سوء لا يرضى احداً.
يكفي هذا الشعب انه لا يستطيع سحب امواله من البنوك، ويكفيه العنت والمشقة امام ماكينات الصراف الآلى المكتظة إن وجد فيها مال …!!
لا تستقيم ايضاً معاناة تمتد لأسابيع للحصول على بطاقة صراف آلي او دفتر شيكات.
يوم أمس قابلت بفرع البرلمان رجلاً مسناً كاد ان يبكي وهو يرتجف امام موظفة الاستقبال.. بطاقته القديمة معطوبة والجديدة لم يستلمها وفروعكم تشكو انعدام المال، قال الرجل بمرارة كيف اطعم اولادي….!!
خارج السور
ادركوا بنككم حتى لا يتحول شعاركم (أنت اولاً) إلى (أنت أخيراً).
سهير عبد الرحيم
الانتباهة
1 التعليقات
سودانى مغبووووون
2019/01/08 at 8:25 ص (UTC 2) رابط التعليق
اسمو بنك الخرطووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم
وده ملحق بسيط للواوات حقت الفاتح جبره …