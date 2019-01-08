محاكمة تجار وأصحاب مخابز بعد محاولتهم بيع دقيق مدعوم

تدوين (6) بلاغات في مواجهة تجار وأصحاب مخابز
كشفت نيابة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة عن تدوين عدد (6) بلاغات في مواجهة أصحاب مخابز وتجار دقيق، بعد محاولتهم تسريب دقيق مدعوم وبيعه في السوق الأسود.
وأشارت مولانا ماجدة الطاهر محمد وكيل أعلى نيابة حماية المستهلك لـ(smc) إلى وجود بلاغين قيد المحاكمة، بجانب وجود بلاغين قيد التحري، فضلاً عن وجود بلاغين تمت محاكمتهما بالمصادرة والغرامة بمبلغ (20) مليون جنيه.
وكشفت مولانا ماجدة عن ضبط (35) جوال دقيق في البلاغ الأول، وضبط (25) جوال في البلاغ الثاني ، فيما تم ضبط (15) جوال في البلاغ الثالث و(20) جوال في البلاغ الرابع، وفي البلاغ الخامس تم ضبط (6) جوال، بينما تم ضبط (600) جوال دقيق في البلاغ السادس.
الخرطوم (smc)