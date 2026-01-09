⭕️ وزير المالية يقف على ضبط (176 ألف) حبة مخدرة بالبحر الأحمر

وقف وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية د. جبريل إبراهيم على الإنجاز الكبير الذي حققته قوات الجمارك – إدارة مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر، بضبط (176,000) حبة مخدرة (كبتاجون)، وذلك بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة.

وأكد د. جبريل إبراهيم خلال مخاطبته القوة أن مكافحة المخدرات تمثل معركة لحماية الاقتصاد والمجتمع والشباب، مشددًا على أن تجارة المخدرات تُعد من أخطر المهددات للأمن والاستقرار، ومجددًا التزام الدولة بدعم قوات الجمارك وتوفير المعينات اللازمة لتعزيز دورها الرقابي.

وأشاد وزير المالية بالجهود الكبيرة التي تبذلها قوات مكافحة التهريب رغم التحديات، داعيًا إلى الاستقلال الحقيقي من كل ما يهدد أمن وسلامة المواطنين.

ويُعد هذا الإنجاز انطلاقة قوية لبداية العام الجديد، ورسالة حاسمة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع السوداني.

إعلام العدل والمساواة