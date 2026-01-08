مصر.. سيدة تخفي “مفاجأة” في مكان حساس لتهريبها إلى الخليج

شهد مطار القاهرة الدولي واقعة مثيرة كشفت عن محاولة احترافية لتهريب المواد المخدرة حيث نجحت السلطات الأمنية في إحباط مخطط سيدة حاولت استغلال جسدها لإخفاء كمية من مخدر “الحشيش”.

وعقب القبض عليها قبل توجهها إلى إحدى الدول الخليجية، تقرر حبس المتهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن تمكنت عناصر الشرطة النسائية من كشف “الحيلة” التي اعتقدت السيدة أنها عصية على الفحص.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمة أخفت نحو ربع كيلوغرام من مخدر الحشيش في “مكان حساس” بجسدها، ممعنة في التمويه ظناً منها أن التفتيش الذاتي لن يصل إلى تلك المنطقة.

وكشفت تحريات مباحث مطار القاهرة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن العملية لم تكن عفوية، بل جاءت نتيجة اتفاق مسبق بين المتهمة وسيدة تحمل جنسية دولة خليجية.

واعترفت المتهمة أمام النيابة العامة بأنها كانت تعتزم توصيل الشحنة مقابل مبلغ مالي مغرٍ، مؤكدة أنها اعتمدت على طريقة “غريبة” وغير مألوفة في الإخفاء لتجاوز أجهزة المسح والتدقيق الأمني.

وأحبطت الأجهزة الأمنية المحاولة عند نقطة التفتيش الذاتي، حيث اشتبهت عناصر الشرطة النسائية في تحركات السيدة، وبتفتيشها عُثر على المواد المخدرة مخبأة بعناية فائقة.

وعقب مواجهتها بالمضبوطات، أقرت المتهمة بجريمتها تفصيلياً، ليتم تحرير محضر بالواقعة وتحريز “ربع كيلو الحشيش”، فيما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة لكشف أبعاد الشبكة المتورطة في محاولة التهريب هذه.

المصدر: القاهرة 24

روسيا اليوم