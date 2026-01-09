قطر.. البلدية تغلق مطعماً شهيراً “للأكل المصري” لإعداد الأغذية في ظروف غير صحية

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014.

وأوضحت وزارة البلدية عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية الشمال أصدرت قرار إغلاق إداري لمطعم متخصص في الأكل المصري في “مدينة الشمال – الرويس” إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام لإعداد الأغذية في ظروف غير صحية.

وبيّنت في قرار الإغلاق أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق.

الشرق القطرية