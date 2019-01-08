الاستئناف تؤيد براءة أسامة عطا المنان من تهمة تجاوزات مالية

أيدت محكمة الاستئناف الخرطوم أمس قرار محكمة الموضوع بجنايات الفساد ومخالفات المال العام ببراءة أمين عام اتحاد الكرة اسامة عطا المنان وأمينة الخزينة ومدير وكالة تاكس للسفر والسياحة من تهمة خيانة الأمانة واستغلال النفوذ والتصرف في مبالغ تخص الاتحاد.
وعلمت (الإنتباهة ) من مصادرها المقربة بأن نيابة الاموال العامة بصدد تقديم في الايام المقبلة طعن للمحكمة العليا الخرطوم ضد قرار محكمة الاستئناف المؤيد لمحكمة الموضوع ببراءة المتهمين في الدعوى الجنائية.
وكانت محكمة الفساد برئاسة القاضي ياسر بخيت، وفي وقت سابق قد برأت اسامة عطا المنان وآخرين معه من التهم لعدم وجود بينة لذلك ، وقالت بان المتهمين الاول (اسامة) والثانية(امينة الخزينة) لم يبددا المال العام ولم يحولاه لمنفعتهما الشخصية ، وأفادت المحكمة في قرارها بان المراجعة أكدت عدم وجود مخالفات للأول والثانية إلى جانب أن الاتهام لم يقدم بينة ترقى لمستوى الاتهام بخيانة الأمانة ، وشددت المحكمة على أن مخالفة المتهمة الثانية إدارية ولم تحول أية مبالغ لمنفعتها ، واضافت المحكمة في قرارها بأن الاتهام اعتمد على البينة المستندية فقط لإثبات الجريمة موضوع البلاغ، ونبهت المحكمة كذلك في قرارها الى ان المتهم الثالث مدير وكالة تاكس للسفر والسياحة، اتضح بانه ومن خلال الوقائع الثابتة أن المال الذي قام باستلامه بصفته مدير الوكالة من المتهمين الأول أمين مال اتحاد الكرة والمتهمة الثانية أمينة الخزينة بالاتحاد لم يرتكب بشأنه أية جريمة ولم يعد مالاً مسروقاً، وبالتالي أنه لا يُعَدُّ مالاً عاماً.
الجدير بالذكر ان ممثل الاتهام وكيل نيابة الاموال العامة ابقراط عبد الله خضر، قد تقدم في وقت سابق بطعن لمحكمة الاستئناف ضد قرار محكمة الموضوع بجرائم الفساد ومخالفات المال العام ببراءة المتهمين.
يذكر أن نيابة الاموال العامة باشرت اجراءات التحري في مواجهة اسامة عطا المنان والمتهمين الآخرين في البلاغ وذلك بموجب تقرير المراجع الذي افاد فيه انه وخلال مراجعة حسابات الاتحاد السوداني لكرة القدم العام 2014م ، اتضح أن هناك مبالغ مالية تم صرفها دون مستندات تشير لذلك وكشفت المراجعة عن مسؤولية أمين مال اتحاد كرة القدم السوداني أسامة عطا المنان لمبالغ مالية وردت بتقرير المراجعة ، بجانب وجود مبلغ آخر مسؤولية امين خزينة الاتحاد ومتهم آخر وجب استردادها.
صحيفة الانتباهه.