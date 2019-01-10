سما المصري تستفز أهل الكويت بفستان ضيق.. والفنانة “هيا الشعيبي” تفتح النار : “أبراجنا تاج فوق رأسك”!

شنت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي هجوما على الراقصة المصرية سما المصري؛ بسبب الفيديو الذي نشرته على صفحاتها خلال وقوفها بشكل جريء ومثير أمام أبراج الكويت وحديثها عن تاريخها، بينما يركز المصور الكاميرا على جسدها.
أبراج الكويت
وقالت الشعيبي، في فيديو عبر صفحتها بتطبيق “سناب شات“: “في واحدة مصورة عند أبراج الكويت اللي هي معلم من معالمنا، هي كلمة تنجالك ياللي ما أدري اسمك إحنا أهل الكويت وأبراجنا تاج على رأسك وما تصورين بهالطريقة اللي فيها استهزاء”.
لا ترضى على وطنها
وشددت الفنانة الكويتية على أن سما المصري “لا ترضى على وطنها ولا معالم بلادها أن يتم تصوير فيديو أمامها بهذا الشكل”، مطالبة إياها “باحترام نفسها والبلاد التي تقوم بالتصوير فيها”.
فستان سما المصري
وأضافت الشعيبي أن “فستان سما المصري وشكلها وطريقة سيرها أمام الأبراج، لا تصح أبدًا وسيئة”، موضحة أن “الكويتيين عندما يسافرون إلى مصر يحترمون أهلها وآثارها ولا يقومون بمثل هذه الأفعال”، مؤكدة على أنها “لا تنتظر أي اعتذار من سما المصري على ما فعلته، لكنها تريد فقط أن تبرد قلبها لأن الفيديو ضايقها بشدة”.
صحيفة المرصد
2 التعليقات
سودانى مغبووووون
2019/01/10 at 9:10 ص (UTC 2) رابط التعليق
ده على اساس الكويتين بيسافرو مصر عشان يزورو متحف الفن ولا الاهرامات … !!!!
قومى لفى .. لفاكم بلاء انتو الاتنين
ZAHIRHADY
2019/01/11 at 1:42 م (UTC 2) رابط التعليق
هههههه حقيقة صدق من قال ( شر البلية ما يضحك ) . وماذا كان يتوقع الكويتيون او غيرهم من شخصية مثل سما المصرى !!؟؟؟ انسانة حياتها ومهنتها رقاصة !! ترقص كل عمرها وهى شبه عارية ماذا تتوقعون منها !!! مصر بلد المليون رقاصة على قولة عادل امام ماذا تتوقعون منها ؟؟؟!!!!!!؟؟؟ واهم من يتوقع من المصارية شيئا غير ما فعلته سما المصرى فى الكويت وهو بسيط جدا جدا فى نظرى