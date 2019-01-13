الأمين السياسي وقيادات بالمؤتمر السوداني تنضم للوطني بغرب كردفان

أعلنت قيادات شبابية بحزب المؤتمر السوداني بولاية غرب كردفان أبرزهم وليد عثمان الأمين السياسي إنسلاخها من الحزب وإنضمامها للوطني، في وقت رفضت فيه القيادات الأعمال التخريبية التي تبناها المؤتمر السوداني مع الحزب الشيوعي وحرق ممتلكات المواطنين والتخريب بإسم الثورة خلال التظاهرات الأخيرة.
وقال أمين الشباب بالمؤتمر الوطني بالولاية أحمد جمعة لـ(smc) أن إنضمام قيادات المؤتمر السوداني للوطني جاء عن رغبة أكيدة وقناعة شخصية دون تملية من أحد، مرحباً بإنضمام تلك القيادات بإعتبار أنها تمثل إضافة حقيقية للوطن والحزب.
من جهته قال هيثم آدم الفاضل أمين الإتصال التنظيمي وعضو المجلس الولائي للمؤتمر السودان بمحلية أبوزبد والذي إنضم للوطني لـ(smc) أن ممارسات قيادات وعضوية المؤتمر السوداني والعنصرية والتصفيات التي إنتهجها الحزب وإستيعابه لكوادر الحزب الشيوعي والمشاركة في الأعمال التخريبية والدعوة للعلمانية والتحلل من القيم الإسلامية والأعراف السودانية كانت سبباً في إنسلاخهم.
وكان المؤتمر الوطني قد أعلن عن إنضمام عدد من القيادات الشبابية بالمؤتمر السوداني للوطني أبرزهم أمين الإتصال التنظيمي وعضو المجلس الولائي بمحلية أبوزبد هيثم آدم الفاضل، وأمين الشباب بمحلية النهود محمد سليمان.
الخرطوم (smc)