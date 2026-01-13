انطلاق الفعالية الرسمية للاحتفال باسترداد 570 قطعة من الاثار السودانية المنهوبة

انتظمت بمدينة بورتسودان اليوم الفعالية الرسمية التي نظمتها وزارة الثقافة والإعلام والسياحة للإعلان عن استعادة 570 من الآثار السودانية المنهوبة، خلال فترة الحرب التي أشعلتها المليشيا المتمردة وذلك ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى حماية التراث الثقافي وصون الذاكرة التاريخية للبلاد.

وشارك في الفعالية كل من الأمين العام لمجلس السيادة الفريق محمد الغالي وزير المالية د. جبريل ابراهيم ووزير الثقافة والإعلام والسياحة الاستاذ خالد الاعيسر ووكيل الوزارة د. جراهام عبد القادر ووكيلة الوزارة سمية الهادي ووكيل وزارة الخارجية بالإنابة، نائب مدير جهاز المخابرات العامة ووالي البحر الأحمر الفريق مصطفى محمد نور وممثل اليونيسكو بالسودان وقيادات الشرطة بالإضافة إلى ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السودان وممثل مكتب الأمم المتحدة بالسودان.

وشهدت الفعالية حضورا إعلاميا كبيرا مميزا بجانب عدد من المسؤولين وقيادات الدولة.

يشار الى أن الفعالية تأتي في ختام أنشطة الوزارة بمقرها المؤقت بمدينة بورتسودان، تحت شعار “ختامه مسك”، تأكيداً على أن الآثار ليست مجرد شواهد من الماضي، بل جذور للهوية وحق أصيل للأجيال المقبلة، فضلا عن اعتباره حدثا وطنيا يجسد التزام الدولة بحماية موروثها الحضاري واستعادته، يذكر ان الآثار المنهوبة التي تم استردادها تشمل مختلف الحقب التاريخية السودانية.

سونا