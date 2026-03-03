والي النيل الأبيض يؤكد التزام حكومته بتسهيل عمل المنظمات

أشاد والي ولاية النيل الأبيض الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى بجهود المنظمات الأممية والوطنية ووكالات الأمم المتحدة في دعم مشروعات المياه، الصحة، التعليم والزراعة بالولاية، وأمن على أهمية تعزيز الشراكات لخدمة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية .

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقده الوالي مع المنظمات الأممية والوطنية ووكالات الأمم المتحدة بالولاية، بحضور وزيري الصحة والتربية والتوجيه، ومفوض العون الإنساني بالولاية ومدير هيئة المياه، وبحث الاجتماع خطة عمل المنظمات والمشروعات المرصودة للعام 2026م .

وأعرب والي النيل الأبيض عن تقديره للدعم المقدر الذي قدمته المنظمات للقطاع الخدمي خاصة في مجالات المياه والصحة والتعليم، واشار إلى أن حكومة الولاية تتطلع لزيادة حجم الدعم خلال العام الجاري، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين .

وجدد الوالي التزام حكومة الولاية بتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات لضمان انسياب عمل المنظمات داخل الولاية .