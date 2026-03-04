نجاح تسجيل الجواز الإلكتروني لدى “الإيكاو”

تراس اللواء شرطة حقوقي / عبد المحمود العوض مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة إجتماع هيئة قيادة الإدارة العامة للجوازات والهجرة بحضور مدراء الدوائر والإدارات والذي تم من خلاله إصدار جملة من القرارات التنظيمية التي تهدف إلى ترقية الآداء وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، وبذل أقصى الجهود لتسهيل إجراءات إستخراج الجوازات. وضرورة إرشاد المواطنين وتوجيههم بشكل صحيح لمعالجة أي عقبات تتطلب مراجعة الجهات الأخرى، مع منح أولوية عاجلة لتسليم الجوازات المُنتجة في زمن قياسي كما ​إشاد الإجتماع بالدور الوطني لإدارة الجوازات خلال “حرب الكرامة وتقدير القيادة للجهود الكبيرة التي بذلها كافة منسوبي الإدارة العامة للجوازات والهجرة. والتي أسهمت مباشرة في إستقرار بيئة العمل برئاسة الإدارة وكافة الدوائر والمراكز التابعة لها

وأكد إجتماع هيئة القيادة أن ما تحقق يُمثل إنجازاً وطنياً مهماً يضاف إلى سجل العطاء خلال معركة الكرامة.

و​من خلال الإجتماع تم تقديم تهنئة خاصة لجميع منسوبي الإدارة بمناسبة الإنجاز التاريخي المتمثل في إدراج “مفتاح السودان” وتسجيل الجواز الإلكتروني لدى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وهو ما يعد نقلة نوعية كبرى في مسار وثائق السفر السودانية.

​وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن هيئة قيادة الإدارة العامة للجوازات والهجرة أعربت عن شكرها وتقديرها لكل من أسهم في هذا النجاح الوطني ودورهم المحوري وتوجيهاتهم السديدة التي جعلت هذا الإنجاز ممكناً، وانجازا ملموسا علي أرض أرض الواقع .

المكتب الصحفي للشرطة