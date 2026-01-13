سياسيةأبرز العناوين
لجنة ضبط الوجود الاجنبي واللاجئين تكمل ابعاد نساء اجنبيات مفرج عنهن بقرار رئيس مجلس السيادة
نفذت لجنة ضبط الوجود الأجنبي واللاجئين إحدى لجان ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم عملية إبعاد طوعي لعدد من النساء الأجنبيات المشمولات بعفو السيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي عن محكومات الحق العام لدى زيارته الأخيرة لسجن النساء بامدرمان
وأشارت متابعات *المكتب الصحفي للشرطة* ان اللجنة وبعد استكمال الاجراءات اللازمة قامت بترحيل 33 امرأة و طفلان اثنان الى دولتهن ضمن برنامج العودة الطوعية وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة مع استمرار الحملات في كافة محليات ولاية الخرطوم
جدير بالذكر ان وزارة الداخلية عبر الإدارة العامة للجوازات قامت بتهيئة دار ايواء لتجميع الاجانب المخالفين لضوابط الإقامة توطئة لترحليهم وقد قام مدير عام قوات الشرطة بتفقد المبنى ووجه باستمرار الحملات حتى اخلاء ولاية الخرطوم من الوجود الاجنبي غير المقنن.
المكتب الصحفي للشرطة