قائد القوات البرية يتفقد قيادة منطقة بحري العسكرية وسلاح الإشارة

حيَّا الفريق الركن مالك الطيب خوجلي قائد القوات البرية الأدوار البطولية للضباط وضباط الصف والجنود بمنطقة بحري العسكرية و سلاح الإشارة في حرب الكرامة، وأشار لدى تفقده الاثنين قيادة المنطقة والسلاح ببحري للمهام التي يضطلِع بها سلاح الإشارة في منظومة القوات المسلحة علي وجه العموم والقوات البرية علي وجه الخصوص ، مؤكِداً إهتمام القيادة وعزمها علي تطويره ..