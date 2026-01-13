والي الخرطوم: التعليم يجد كل الدعم والإهتمام من حكومة ولاية الخرطوم

أكد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان ان التعليم يجد كل الدعم والاهتمام من الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية وان هناك مساعي جادة للوفاء باستحقاقات المعلمين.

جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم ختام منافسات الدورة المدرسية 40 بمدارس الصحفيين بالحارة 100 بوحدة كرري شمال التعليمية بمحلية كرري .

وحيا الوالي إدارة المناشط المدرسية بالولاية التي نجحت في تنظيم الدورة المدرسية وحيا المعلمين الذين عملوا في ظروف بالغة التعقيد ووعد بإكمال كافة النواقص في التعليم في ميزانية 2026 وتعهد الوالي بمعالجة كافة مشكلات حارة الصحفيين .

سونا