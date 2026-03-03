لجنة أمن بحري: استمرار العمل المشترك لحفظ الأمن

عقدت لجنة الأمن بمحلية بحري اجتماعاً موسعاً الاثنين برئاسة المدير التنفيذي للمحلية، الأستاذ محمد أحمد الحاج، خُصص لمناقشة حزمة من القضايا الأمنية والخدمية والاجتماعية التي تهم المواطن، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

استهل الاجتماع باستعراض مخرجات الاجتماع السابق والوقوف على مدى تنفيذها، حيث اطلعت اللجنة على تقارير مفصّلة من الأجهزة المختصة حول الموقف الجنائي والأمني والاستخباري بالمحلية، مما أتاح فرصة تقييم الأداء ورصد التحديات القائمة.

وقد خرج الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات التي تهدف إلى الحفاظ على المكتسبات الأمنية وتعزيزها، حيث شدد المجتمعون على استمرار حملات إزالة الظواهر السالبة التي تشوه المظهر الحضاري للمحلية، إلى جانب تكثيف الجهود لتأمين المساجد خلال الشهر المعظم، لتهيئة الأجواء الآمنة للمصلين.

كما ناقشت اللجنة ملف عودة المواطنين إلى مناطقهم، وأكدت على استمرار مسار العودة الطوعية لمواطني المحلية، مع توفير الظروف الملائمة لعودتهم الآمنة.