مطالبات للسلطات بمصادرة “شركات” ترفض المراجعة

طالب الخبير الاقتصادي أ.د. عصام الدين عبدالوهاب بوب، يوم الإثنين، السلطات الحكومية بالعمل على مصادرة الشركات التي لا تخضع للمراجعة العامة ولا تمتلك سجلاً تجارىاً، سواءً كانت حكومية أم خاصة أو تلك التي تسهم فيها أجهزة الدولة.
وقال بوب إن هذا النوع من الشركات ليس له أي مساهمة في الاقتصاد القومي بل يشكل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد السوداني، مبيناً أن هذه الشركات تمنح تسهيلات وامتيازات وإعفاءات جمركية لا حصر لها، كما أن العائدات التجارية لهذه الشركات لا تصب في الدورة الاقتصادية للبلاد، بجانب أنها لا تقوم بتسديد الرسوم المفروضة عليها حسب لائحة الإجراءات الخاصة بالسجل التجاري، بجانب إنها مستنزف لاحتياطات البلاد من النقد الأجنبي.
وأشار بحسب وكالة السودان للأنباء إلى الآثار السالبة لهذه الشركات على مبدأ حرية التجارة والمنافسة الحرة، مشيداً بخطوة المسجل التجاري العام بتحويل عدد من هذه الشركات للنيابة التجارية لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها، لافتاً إلى أن مقر عدد كبير من هذه الشركات مجهول وكذلك اسم العمل، داعياً المسجل التجاري العام بتكثيف الحملات التفتيشية لضبط هذه الشركات لتوفيق أوضاعها القانونية.
شبكة الشروق
1 التعليقات
Shawgi
2019/01/14 at 3:47 م (UTC 2) رابط التعليق
هذا نوع من الفساد …ليعلم عمر البشير ورئيس الوزراء معتز موسى …بانة توجد شركات مخالفة للقانون ….ولها دور أساسى فى انهيار الاقتصاد السودانى …وغير مفيدة للدولة …وتصب فى مصلحة جيوب ناس معروفين …على حساب المواطن البسيط …عينك ي تجار تفيد بعدم مراجعتها ….من حقنا نحن كشعب أن نعرف منو الراجل دا الأقوى منقررات الدولة ….هذا هو الفساد الذى جعل المواطن.يثور ويخرج إلى الشوارع …ويطالب بإسقاط. هذا النظام الفاسد …الذى لا يستطيع أن يحاسب شركات …ولكن يستطيع أن يقتل مواطن ..لانة طالب بحقوقة البسيطة …الخذى والعار لكم….أيها الكيزان…تسقط بس …تسقط..بس …وحينها مثل هؤلاء المتنفزيين اللصوص …مصاصى الدماء سوف يحاسبهم الشعب أن شاء الله ..العزة للسودان ..والخذى والعار للنظام الحاكم …