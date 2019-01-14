بروف عزالدين إبراهيم: طباعة فئات كبيرة من العملة يوفر السيولة

قال بروفيسور عز الدين إبراهيم لـ (السوداني) إن إصدار الفئات الجديدة من العملة 100،200،500 جنيه يقلل من تكلفة الإصدار للعملة من الفئات الصغيرة إلى جانب توفير السيولة النقدية لافتاً إلى أن الكتله النقدية أكبر من النقود المتداولة في أيدي المواطنين باعتبار أنها تشمل الأرصدة في البنوك المودعة في الحساب الجاري والحساب الاستثماري أو الودائع لافتاً إلى أن النقود المتداولة تعادل حوالي 30% من الكتلة التقدية مؤكداً مساهمة بطاقات الصراف الآلي في تقليل تداول النقود خلال الفترة الماضية خاصة في الشراء لبعض الاحتياجات مشيراً إلى أن طباعة فئات جديدة يوفر السيولة النقدية، مؤكداً اعتماد الاقتصاد السوداني بشكل كبير على (الكاش) مقارنة بالتعامل الإلكتروني في العديد من الدول بالرغم من التكلفة الكبيرة للطباعة.
صحيفة السوداني.