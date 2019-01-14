“النفط”: “نشتري لتر الجازولين بـ(30) ونبيعه للمحطات بأربعة جنيهات”

أكد وزير النفط والغاز والمعادن، أزهري عبد القادر، استمرار دعم الجازولين للمواطنين وقطاع النقل والمواصلات، واصفاً الدعم بالضخم.
وأضاف وزير النفط والغاز والمعادن، أمس: “لماذا يتم دعم الشركات والمصانع بـ ٢٦ جنيهاً للتر الجازولين؟”، وقال إن أي شركة ليست لها المقدرة على تحمل قيمة الدعم يجب أن يكون هناك رأي واضح فيها.
وكشف عبد القادر خلال لقائه بالشركات العاملة بقطاع التعدين بولاية البحر الأحمر، أمس، عن تكلفة شراء الجازولين، وقال إن “اللتر الواحد تشتريه الدولة بواقع ٣٠ جنيهاً فيما يتم بيعه لمحطات الوقود بواقع ٤ جنيهات”.
وتأسف على استفادة السوق الأسود والمهربين من الدعم على حساب مستحقيه من المواطنين، وأضاف: “لا بد من معالجة هذا الخلل”؛ إلا أنه عاد وقال إن علاجه صعب، وأكد أن الشركات خاصة العاملة في التعدين لن تخسر في حال شرائها للجازولين بالسعر العالمي.
صحيفة السوداني.