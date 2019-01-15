اتحاد الصيادلة يرفض محاولات فرض الوصاية والتهديد والابتزاز لمنسوبيه

أعلن الاتحاد المهني العام للصيادلة السودانيين رفضه محاولات فرض الوصاية والتخوين والتهديد والابتزاز التي وصفها بالأسلوب العاجز ولا يخدم قضية، بل يزيد الشقة بين زملاء المهنة الواحدة ولكلٍّ الحرية فيما يراه مناسباً ولا حجر على أحد.
وطالب الاتحاد في بيان له بضرورة النأي بالخدمات الصحية بما فيها توفير الدواء عن الاستقطاب السياسي، مؤكداً أن خدمة المرضى أولوية فوق كل شيء وهو ما أقسمنا عليه جميعاً.واستنكر الاتحاد تعدي القوات الأمنية على المرافق الصحية، في وقت أكد فيه وقوفه إلى جانب الشعب في الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد وقطع بالتزامه بتوفير الدواء وتقديمه لكل محتاج، وأشاد الاتحاد بالصيادلة الذين ظلوا يؤدون واجبهم الإنساني والمقدس تجاه المواطن، وأكد التزامه بالعمل مع كل الجهات ذات الصلة لحل كل المعوقات التي تحول دون انسياب وتوفير الدواء.
صحيفة المجهر السياسي.