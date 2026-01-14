الأمين العام لمجلس السيادة يشرف الاحتفال باسترداد عدداً من الآثار السودانية المنهوبة

شرّف الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن د. محمد الغالي علي يوسف، الاحتفال باسترداد عدد من الآثار السودانية المنهوبة الذي نظمته وزارة الثقافة والإعلام بمدينة بورتسودان.

وخاطب الاحتفال كل من وزير الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر، ووزير المالية د. جبريل إبراهيم، ونائب المدير العام لجهاز المخابرات العامة.