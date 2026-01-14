الأمين العام لمجلس السيادة يشرف الاحتفال باسترداد عدداً من الآثار السودانية المنهوبة

سياسية
الأمين العام لمجلس السيادة يشرف الاحتفال باسترداد عدداً من الآثار السودانية المنهوبة
شرّف الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن د. محمد الغالي علي يوسف، الاحتفال باسترداد عدد من الآثار السودانية المنهوبة الذي نظمته وزارة الثقافة والإعلام بمدينة بورتسودان.
وخاطب الاحتفال كل من وزير الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر، ووزير المالية د. جبريل إبراهيم، ونائب المدير العام لجهاز المخابرات العامة.
ويأتي الاحتفال تقديراً للانتصار الكبير الذي حقّقه جهاز المخابرات العامة باسترداد 570 قطعة أثرية تعود إلى فترات تاريخية تمتد من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث وفي إطار الجهود الوطنية لحماية التراث الثقافي وصون الهوية السودانية.
سونا