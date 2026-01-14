مساعد القائد العام يتفقد سلاح المدرعات

ثمّن عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر التضحيات التي قدمها أبطال سلاح المدرعات في معارك حرب الكرامة في مختلف مسارح العمليات وقال لدى زيارته التفقدية لمقر السلاح صباح الثلاثاء بمنطقة الشجرة العسكرية .. إن سلاح المدرعات يمثِّل واحدة من قلاع الإستبسال والصمود في معركة الكرامة والتي ظلت عصية على المليشيا المتمردة متعهداً بتطويره وتعزيز قدراته ..