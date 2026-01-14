والي غرب كردفان يبحث مع المقاومة الشعبية ترتيبات الوثبة الثالثة لمستنفري الولاية

أكد والي ولاية غرب كردفان مشرف المقاومة الشعبية اللواء ركن م حقوقي محمد آدم محمد جايد، أن جهود المقاومة الشعبية في الولاية تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها المرجوة، مشيرا الى أن مؤشرات النصر باتت واضحة وأن تحرير غرب كردفان أصبح مسألة وقت.

جاء ذلك خلال لقائه الاثنين بمكتبه المؤقت بالأبيض لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية حيث تم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من المحاور الأساسية ضمن إطار تدريب المستنفرين.

من جانبه أوضح رئيس المقاومة الشعبية في غرب كردفان اللواء ركن م أحمد إبراهيم أزيرق، أن اللقاء تناول خطط (الوثبة الثالثة) الرامية إلى تدريب وتأهيل المستنفِرين بالولاية، بما يعزز جاهزيتهم للمشاركة الفاعلة في معركة التحرير.

وأضاف أزيرق أنهم أطلعوا الوالي على نتائج زيارة وفد المقاومة الشعبية إلى الولاية الشمالية لتقديم واجب العزاء في الشهيد اللواء ركن معاوية حمد، قائد الفرقة 22 مشاة بابنوسة، إلى جانب ما تحقق خلال جولات المقاومة الشعبية في عدد من الولايات.