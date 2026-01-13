وزير الخارجية يلتقي بالرئيس الدولي لمنظمات أطباء بلا حدود

التقى معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير محي الدين سالم الاثنين بالدكتور جافيد عبد المنعم الرئيس الدولي لمنظمات أطباء بلا حدود، وذلك بحضور ممثلي كل فروع المنظمة بالسودان (الفرنسية، البلجيكية، الهولندية، السويسرية والألمانية).

أعرب الدكتور جافيد عبد المنعم عن شكر وتقدير المنظمة لحكومة السودان على التعاون والتنسيق مع كافة فروعهم بالسودان، مبيناً أن المنظمة تعمل في مجال الصحة والمياة والصرف الصحي .

وأوضح أنه وبالرغم من تناقص الميزانية العامة للمنظمة خلال العام 2026 إلا أن السودان ظل في مقدمة أولويات المنظمة ولم تتأثر الميزانية المخصصة للسودان بهذه القطوعات.

قدم معالي الوزير الشكر والتقدير للمنظمة ولكافة فروعها مشدداً على ضرورة ان تحدد المنظمات أولوياتها وفقاً للحوجة الفعلية للمتضررين خاصة النازحين في معسكرات النزوح .

واكد وزير الخارجية ضرورة التنسيق الرأسي والأفقي بين منظمات أطباء بلاحدود العاملة في البلاد، مشيراً إلى انسحاب البلجيكية والفرنسية خلال الفترة الماضية من مناطق أم برو وكرنوي والطينة السودانية دون التنسيق مع الجانب السوداني.