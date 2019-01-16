محاكمة طبيب شهير و (3) آخرين بتهمة قتل سيدة

كشف مدير طبي لمستشفي شهير شاهد اتهام في قضية وفاة سيدة بسبب نسيان شاش داخل بطنها في عملية جراحية، عند مثوله أمس (الثلاثاء) أمام قاضي محكمة الامتداد بالخرطوم عبد المنعم عبد اللطيف عن أن المسئولين العملية هم المتهم الثاني وهو طبيب شهير والمتهم الرابع، موضحاً أن لديهم دراية وافية بالأدوات المستخدمة في العملية وجرعة التخدير المناسبة للمريض، وأضاف الشاهد أن العملية كانت بعلم الطبيبة المختصة بالمستشفى، منبهاً أن على الطبيب المشرف على المريض يعد تقريراً بحالة المريض الصحية بعد انتهاء العملية.
من جهته قال ابن الضحية إن والدته كانت تعاني من التهابات في البول وأنهم لجوء إلى الطبيبة (المتهمة الأولى)، وارشدتهم إلى الطبيب (المتهم الثاني) لإجراء العملية وهو مختص في أمراض النساء والتوليد، وأمراض الخصوبة، وقالت لهم أنها تجري العمليات بإشرافه، موضحا أن والدته كانت في حالة لا بأس بها عقب خروجها من العملية، وكشف ابن الضحية عن أن عانت من هبوط في الضغط والسكر وشعرت بآلام في البطن بعد ثلاثة أشهر من العملية، موضحاً أنهم أجروا لها عملية استكشافية بمستشفي أخر أوضحت نتيجتها أن جسماً غريباً يوجد داخل البطن وبعد العملية تبين أنه (قطعة شاش)، قد نسيت في العملية الأولى، وتسببت في وفاتها.
الخرطوم : أميرة صالح
صحيفة السوداني