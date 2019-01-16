عبدالكريم: تجمع “المهنيين” كيان غير شرعي

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان يوسف علي عبدالكريم، إن ما يسمى بتجمع المهنيين الذي يطرح نفسه قائداً للاحتجاجات الشعبية، هو كيان غير شرعي وغير مهني ويتبع لجهات سياسية وليست نقابية.
وأضاف عبدالكريم في حوار مع “المركز السوداني للخدمات الصحفية” نشر يوم الأربعاء “نؤكد أن العاملين والمهنيين حتى الآن لم يشاركوا في أي احتجاجات لأن جميع قواعد الحركة النقابية تدري بالإصلاحات والمعالجات الاقتصادية ولديها متابعة لصيقة لكل ما يحدث من حلول”.
وحذر من الالتفات لمثل هذا التنظيمات التي قال إنها عبارة عن أجسام غير شرعية تتاجر باسم العمال.
وأكد أن اتحاد العمال مع التظاهر السلمي باعتباره حقاً مكفولاً بالدستور إذا كانت هناك دواعٍ مقنعة، ولكن مسألة الحريق والتخريب مسألة مرفوضة تماماً.
وقال “إذا كانت هذه الكيانات شرعية لماذا تقوم بحرق وتدمير دور الحركة النقابية التي تقدم خدماتها للعاملين، ولماذا تقوم بنهب ممتلكات المواطن”.
واستنكر عبدالكريم ظواهر الحرق والتخريب التي صاحبت الاحتجاجات، وقال إنها غير مقبولة.
وجدد التأكيد على أن النقابات الموجودة قائمة بقانون ومنتخبة ولم تشارك في احتجاجات.
وشدد على أن ما يحدث الآن تنظمه جهات سياسية تسمي أنفسها باسماء مختلفة وغير مهنية ولا تتبع لأي نقابة قانونية.
شبكة الشروق
1 التعليقات
بدر
2019/01/16 at 3:23 م (UTC 2) رابط التعليق
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
الحمد لله بس