أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية

يازول إن مع العسر يسر

هذه الكلمات وأكثر كلما التقيت أحد من الإخوة الأشقاء السعودين وعرفنى.

عندما عرفني الحرس في الحرم المكي وأنني أتبع للقوات المسلحة السودانية (الفرقة التاسعة)

وصليت الصبح في الصف الأول الحمد لله وجلست لمن أشرقت صليت الشروق ودخلت بعدها حجر سيدنا إبراهيم عليه السلام وصليت ركعتي الضحى هناك .

وعندما دخلت الروضة الشريفة، عرفنى أحد أفراد التنظيم قال لي انا شايفك.

المهم سلم علي بي لهفة ، قال لي أخد اتفضل يازول ،ربنا سخرو لي ولله الحمد صليت في الروضه المغرب والعشاء في الصف الأمامي ودعيت ما دعيت بين قبر الرسولﷺ ومنبرهﷺ.

وسلمت عليه صلى الله عليه وسلم وعلي سيدنا أبوبكر الصديق رضى الله عنه وسبدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي اله وصحبه وسلم