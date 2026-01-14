محافظ مشروع الجزيرة يعلن عن خطة لنهضة زراعية واستثمارات واعدة

أعلن المهندس إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة في التنوير الصحفي الذي عقده صباح الثلاثاء ببركات أن خطة المشروع للموسم القادم تستهدف قيادة ثورة لنهضة مشروع الجزيرة برعاية وزير الزراعة والري وذلك عبر الإلتزام الصارم بالحوكمة لتأطير العلاقة بين أصحاب المصلحة في المشروع وفقاً لقوانين رادعة .

كاشفاً عن تخصيص مفوض لأصول مشروع الجزيرة وإستمرار تكوين جمعيات مهن الإنتاج الزراعي وتكوين مجلس إدارة المشروع لدعم جهود الإدارة لنهضة مشروع الجزيرة لتأمين الغذاء لأهل السودان ودعم الإقتصاد الوطني وتأمين التمويل لمدخلات الإنتاج والتوسع رأسيا وأفقيا في الإنتاج والإستفادة من القيمة المضافة من المنتجات الزراعية بإدخال الصناعات التحويلية .

وأشار إلى أن الخطة ترمي لتأهيل شركات متخصصة في الري الإنسيابي لإعادة تأهيل منظومة الري بالمشروع وتكملة الإجراءات القانونية وتوفير التمويل اللازم لإعادة تأهيل بيارة الجنيد بواسطة الشركة النمساوية المنفذة للبيارة لري الأقسام الشرقية .