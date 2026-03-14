بنك الخرطوم يطلق مبادرة واسعة لإعادة إعمار المنازل المتضررة

أطلق بنك الخرطوم عبر شركة التمويل الأصغر التابعة له برنامجاً جديداً يهدف إلى دعم إعادة تأهيل المنازل المتضررة، متضمناً تمويل شراء الأثاث والمعدات الكهربائية ومواد البناء.

وقالت المجموعة المصرفية إن المبادرة تأتي ضمن خطة لتوفير حلول تمويلية مباشرة للأسر والمؤسسات التي تحتاج إلى إعادة تجهيز مساكنها، موضحة أن البرنامج يعتمد على آلية “التسويق الذكي” لتسهيل الحصول على الاحتياجات الأساسية.

ويتيح البرنامج تمويلاً يشمل الأثاث المنزلي، والأجهزة الإلكترونية، ومواد البناء، إضافة إلى خيارات للطاقة الشمسية لضمان استمرار الخدمات الأساسية في المنازل التي تعرضت لأضرار جزئية. وأكدت الشركة أن الإجراءات المرتبطة بالتمويل ستكون مبسطة، مع فترات سداد تصل إلى 36 شهراً عبر شبكة من الموردين المعتمدين.

