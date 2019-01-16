ضياء الدين بلال: لمن نكتب؟!!!

-1- لم أكن أتوقع أن تثير كتابتي عن خطوة (الصديق السابق) عثمان فضل الله، إلغاء صداقتي الإسفيرية على الفيس بوك، والإعلان عن ذلك بصورة درامية مستفزة، غضب وتعاطف الكثير من الأصدقاء والقراء.
بعض هؤلاء الأصدقاء والمعارف من كبار وأشرس المعارضين للحكومة ولكنهم يفرقون بين المواقف والمزاعم.
استفزهم الغدر وخبث التكسب في مزاد السياسة على حساب رصيد الصداقة ووفاء لقمة العيش المشترك، في رقصة الهياج.
أشكر جميع من قدموا شهادات في حقي، من زملاء المهنة والطلب وسنوات الطفولة، ومنحوني أكثر مما استحق، رغبة منهم في تضميد الجرح الذي خلفه خنجر الصديق السابق.
ما بين الحزن والأسى قلت لنفسي: (إذا خسرت صديقاً واحداً، فعلي أن أشكر الله على معرفة معزتي عند عشرات الأصدقاء وكثير من القراء).
-2-
كل محنة في طيها منحة، وكل موقف يجلي البصر ويزيل الغباش، ويمحص قائمة الأصدقاء والمقربين، فيسقط من سقط عن بينة كبرى، ويبقى على الود الأنقياء، لنغني مع محمود درويش:
يخيل لي أن خنجر غدر
سيحفر ظهري
فتكتب إحدى الجرائد:
“كان يجاهد”
ويحزن أهلي وجيراننا
ويفرح أعداؤنا
وبعد شهور قليلة
يقولون: كان!
سبق أن كتبت معقباً على بعض الأصدقاء عما يرد في الزاوية الصحفية (العين الثالثة)، إن الاسم يحدد زوايا النظر وقاعدة المنطلق ونوع المنطق.
عين ثالثة، لا ترى بعين الرضا ولا تكتفي بعين السخط، تنظر إلى النصف الممتلئ من الكوب ولا تغض الطرف عن الفراغ.
-3-
يسألني الصديق العزيز بكري المدني، في برنامجه الحواري بقناة أم درمان:
لماذا لا تجد كتاباتُك رضاء الحكومة والمعارضة معاً؟!
أنت في تقاطع نيران بين المُعارضين والحاكمين،
معاركك الصحفية مع الاثنتين، لمن تكتب أنت؟!
والأسئلة لا تنتهي والإجابات لا تتوقف والهمس يثور:
لا يعنيني غضب المعارضة، ولا رضاء الحكومة أو غضبها، نكتب ما نراه حقَّاً، لا نُمالق به جهة، ولا نبتزُّ به أفراداً أو جماعات.
لا نكتبُ بحبر مُلوَّث بالخبث والغرض، ولا نكتب على لوح المصلحة والاسترزاق بالقلم.
لا يُحرِّضنا أحدٌ على أحد، ولا نُستَقْطَبُ لتحقيق أجندة آخرين،
لا نعرف صحافة الحملات والكتابة بحسب (الظروف).
-4-
نكتب يا عزيزي، لهذا القارئ الذي يقتطع من رزق أبنائه ليشتري صحيفة تُعينه على فهم ما يحدث ومتابعة الأحداث في تفاصيلها وتداعياتها ومآلاتها، وتمييز الحقائق عن الشائعات.
القارئ – كما يقول الراحل أستاذنا حسن ساتي – هو المالك الفعلي للصحف، ومُخدِّم الصحفيين ودافع مُرتَّباتهم.
نكتبُ لا لمصلحة جهة أو فرد، ولكن لمصلحة الدولة السودانية، استقرارها، وازدهارها، وأمنها، ورفاهية مواطنيها، وتجنيبها الفتن؛ نكتب ضدَّ ثقافة الإحباط واليأس والمعارك الصفريَّة.
ننتقد بصدقٍ ونُثني على من يستحق، لا نكذب ولا نُلوِّن المعلومات ولا نُزيِّفُ الحقائق، غَضِبَ زيدٌ أم فرح عمرو!
ضميرنا هو الحكم، ومع ذلك نخطئ ونُصيب، نُسرع ونتعثَّر، تضطَّرب الخُطى، ولكن لا نضلُّ الطريق.
قاعدتنا في ذلك:
الحقيقة ليست كتلةً صماء، هي كُلّ مُركَّب، بعضها معي وآخر معك.
ونعتمد نصيحة ميخائيل نعيمة: نصف النهار عند غيرك نصف الليل، فلا تحكم على الزمان بعقارب ساعتك.
-5-
لا أسعى لتحويل قلمي إلى سيفٍ، ولا أبتغيه سوطاً على ظهر الآخرين.
قلمٌ لا يُطربه الثناء ولا يُرهبه الذمُّ والقدح، لن نخسر أنفسنا من أجل كسب رضاء الآخرين، ولا نستمطر التصفيق والثناء بادِّعاء المواقف النضالية المثلجة.
مزاجنا وتكويننا النفسي ضدَّ التطرُّف والغلو في العداء والنصرة.
صحيحٌ قد نُستَفزُّ لأمرٍ عامٍ أو خاص، عدوان أو تجنٍ، فنردُّ على ذلك بما يستحقُّ الموقف من صاع، دون إسفافٍ وابتذالٍ.
-6-
لا يُنكر مُنصفٌ ما قامت به الصحافة السودانية، من دورٍ عظيمٍ في توسيع مساحة الحُرَّيات، بقدرٍ لا يتوفَّر في أغلب الدول العربية والإفريقية.
الصحافة السودانية هي التي كشفت كثيراً من قضايا الفساد، ودعمت المبادرات الإصلاحية والتَّصحيحية، وتعاملت بكُلِّ قوةٍ وثباتٍ مع كُلِّ الإجراءات العقابية من كُلِّ نوع، مصادرات وعقوبات إعلانية واعتقالات وضرائب جائرة وإغلاق منافذ توزيع، وما تزال تُقاوم و(تُعافر) إلى الرمق الأخير.
أخيراً –
فلا يُزايد علينا أحدٌ بالانتماء للوطن والدفاع عن قضايا وهموم المواطنين، ولنا في ذلك – دون فخر – على قول صلاح أحمد إبراهيم، فعالٌ وخلق، ولنا إرثٌ من الحكمة والحلم وحُبِّ الكادحين، ولنا في خدمة الشعب عرق.
ضياء الدين بلال
3 التعليقات
Ahmed
2019/01/16 at 7:01 م (UTC 2) رابط التعليق
انه زمن الشوفونيه
قاطع الكيزان عشان تثبت ان ثوري
دوسهم عشان تضمن مكانك معانا
اي زول يعرضك اكيد هو كوز مندس
ههههههههه دي افكار اغلب الثوار
وما اكثر وجود المغفل النافع في هذه الايام
ادريس
2019/01/16 at 7:28 م (UTC 2) رابط التعليق
ياخى ما باقي ليك الا تجيب ليك كرستالة بلح وتشغل اغانى هاشم مرغنى وتقد تبكى….
شنو قادينا عثمان ..عثمان. ..انسى الفلم ده ياخى وشوف قضايا الناس
كندورة
2019/01/16 at 7:41 م (UTC 2) رابط التعليق
انت زول وهمي ضل طريقه للصحافة