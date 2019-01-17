إسحق فضل الله: مقدمة حوار مع مثقف

دكتور محمد وقيع الله../ الصيحة
الذي يكتب عن الإلحاد..
شيء.. يا دكتور = يسمى العنصر الخفي= هو ما يقود كل شيء.
ويقود حديثك الممتع عن الالحاد ويكاد يقتله.
والعنصر الخفي يقود الآن حديث الاقتصاد. ويكاد يقتله.
ويقود الحديث عن الأمن ويكاد يقتله.
العنصر هذا بطبيعته انه يقتل كل شيء
والمحاكم الانجليزية تحتفظ بقضية القبطان أنموذجاً للامر.
فعندهم / الانجليز / القبطان يحاكم إن غرقت سفينته. وقبطان يحاكمونه لأن سفينته غرقت.. والمحاكمة تستمر ستة أشهر.. وبعدها المحكمة تحكم بأن القبطان مدان.
وأن القبطان لو أنه فعل كذا وكذا ما غرقت السفينة.
والقبطان يقول للمحكمة..
نعم…. صحيح.. فلو أنني فعلت كذا وكذا. ما غرقت السفينة.
لكن أيها السادة.. أنتم تصلون إلى الحكم هذا في ستة أشهر من النظر في غرف مكيفة مريحة .. وخبراء ماهرين.. و… و….
بينما أنا لم يكن أمامي أكثر من ست دقائق. وأنا وسط محيط هائج وعاصفة وليل.. لأصل إلى ما وصلتم اليه…
والعنصر الخفي / دكتور / أنموذجه هو هذا.
والعنصر الخفي هذا تستخدمه بعض الجهات.. لتقدم للجمهور الحل الذي لو أن الدولة استخدمته لما غرق الاقتصاد..
(والجهات التي تقدم الحل هذا للجمهور تستخدم عنصراً خفياً آخر لمنع الدولة من ملاحظة العنصر هذا).
العنصر الخفي هنا لم يكن ما يصنعه.. ويمنع الدولة من ملاحظته هو بحر وهياج وعاصفة
العكس صحيح. والهدوء المطلق هو ما يمنع الدولة من الملاحظة.
والعنصر الخفي الذي يقتل الاقتصاد أنموذجه هو ..
أول يناير ٢٠١٨م أحدهم يعمل مصدراً أو عضو مجلس ادارة او….. يستدين من الدولة عشرة ملايين جنيه مثلاً.. ثم يجعلها دولارات.. والدولار أول يناير الماضي سعره عشرون جنيهاً
والرجل عندها يجعل الدولارات تحت وسادته.
والدولار أول يناير ٢٠١٩م سعره سبعون جنيهاً..
والرجل في يناير ٢٠١٩م يعيد لبنك السودان الملايين العشرة من الجنيهات عداً نقداً
بينما هو في الحقيقة يعيد ثلث المبلغ الذي استدانه.
(وأنس أهل القانون يقول إن وفاء الدين يلزم الرجل قانوناً بإعادة المبلغ بما يعادله من دولارات بسعر اليوم).
والقانون يغالط القانون.
وأهل المال يحدثونك عن العنصر الخفي الآخر…. والذي هو ..
رجل يستدين ويدفع بالرهن المطلوب.. عمائر أو مزارع أو…
ثم الرجل يشتري محصولاً من الدولة.. بنصف ما استدان.. ثم يبيعه لها بضعف الثمن..
ودورة الروليت (دورة المال) تدير الرؤوس
ودورة الذمم.
ودورة الجيوب.
أشياء كلها ما يديرها هو العنصر الخفي..
(٢)
دكتور…
والعنصر الخفي هذا الذي يدير المجتمع كيفما شاء ما يحدثك عنه الآن هو معركة مخابرات روسيا وأمريكا .
وروسيا التي تستخدم العنصر هذا تحول هزيمة ترامب في أمريكا إلى نصر مازال الشعور بغرابته يدور الرؤوس ويطلق الجدال..
ولعل من يحدثك عنه هو أنموذج آخر
الرئيس مهاتير يحكم ماليزيا ونسبة الطلاق يومئذٍ ٥٣٪ ومهاتير يفطن للعنصر الخفي الذي هو (الدين بالعجين) ومهاتير يضع أصبعه على العصب الحقيقي ويعمل
بعد فترة قصيرة جداً.. الناس في ماليزيا ينسون كلمة طلاق والنسبة تنخفض إلى ٣٪.
دكتور ..
العنصر الخفي الذي يكاد يفوت عليك.. هو وتر الأغنية في حديثنا معك الأسبوع القادم.
إسحق فضل الله
الانتباهة