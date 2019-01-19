بالصور: الشرطة السودانية تلاحق “مخربين” قاموا بالتعدي على سيارة تابعة لها وسرقة محتوياتها

تلاحق الشرطة السودانية عدد مِن من قالت إنهم “مخربين” بمنطقة بري شرقي الخرطوم، قاموا بالاعتداء على سيارة شرطة وسرقة جميع محتوياتها، يوم أمس الجمعة.
وبحسب المكتب الصحفي للشرطة السودانية فقد، أكد العميد شرطة أباذر موسى بخيت رئيس فرع الجنايات بشرطة محلية الخرطوم استمرار الشرطة في تنفيذ واجباتها الخدمية والجنائية وتحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين ، موضحاً أن حادثة التعدي على دورية الشرطة بمنطقة بري يمثل عملاً تخريبياً لممتلكات الدولة و الشرطة.
مبيناً أن وصول الدورية للمنطقة كان لتقديم واجب العزاء لأهل المتوفي عقب انتهاء مهمتها الجنائية بمشرحة الأكاديمي مشيراً إلى أن مخربين قاموا بالتهجم على الدورية والاعتداء على من فيها كما قاموا بسرقة محتويات المركبة من “إطارات، طبلون، بطارية، مقاعد المركبة”.
وأبان العميد أباذر أن الشرطة تعاملت بسياسة ضبط النفس العالي وعدم التدخل نظراً لمآلات الوضع حينها وعدم استعمال القوة التي خولها لها القانون في حماية ممتلكاتها وأصولها ،مضيفاً أن الشرطة ستظل حريصة على أمن وطمأنينة المواطن وفق الأطر القانونية وما يكفله القانون للطرفين.
ونشر المكتب الصحفي للشرطة السودانية على صفحته بـ فيسبوك، صوراً للسيارة مشلحة تماماً من جميع محتوياتها، و لم يتبق منها غير الهيكل.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من المتظاهرين يقومون بالتعدي على سيارة الشرطة، وتفاصيل الحادثة، وسط تجمع من الناس.
وفي الأثناء نفت الشرطة السودانية، إطلاقها رصاصاً حياً في أيّ من المواقع بالخرطوم أثناء احتجاجات يوم الخميس، وأشارت إلى أن ضحايا هذه الأحداث قتيلان اثنان، وليس 3، كما تم تداوله إعلامياً.
وقال المتحدث باسم الشرطة :” إن الشرطة لم تستخدم الرصاص الحي في أيّ موقع، وحتى في مكان التجمهرات، لم تطلق سوى الغاز المسيل للدموع”.
وشدَّد الناطق الرسمي على أن ما تداوله حول مقتل طفل “غير صحيح”، وأن الشرطة “تقول الحقيقة”، وتابع:”وفاة طفل لا أساس لها من الصحة، ونهيب بكل الإعلاميين تحرّي الدقة”.
وكانت مظاهرات قد أنطلقت في بعض أحياء العاصمة الخرطوم، خلال الأيام الماضية نظمها تجمع المهنيين، منددة بتنحي النظام السوداني، تنادي في بعض شعاراتها بالسلمية، بلغت أشدها بمنطقة بُري شرق الخرطوم.
الخرطوم (كوش نيوز)