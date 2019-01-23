بالفيديو .. جدل وسط متظاهرين حول مشاركة الأطفال وامرأة تستنكر إبعادهم

أثار وجود أطفال في إحدى التجمعات الاحتجاجية خلافاً و نقاشاً بين المتظاهرين حيث قام أحد المحتجين بتوجيه الأطفال المتواجدين وسط الحشود بمغادرة المكان وعدم الاشتراك في المظاهرة حيث قال :(كل واحد أقل من 18 سنة يخرج ).
وفي الأثناء انبرى صوت نسوي وسط المحتجين معترضة على إخراج الأطفال كما ارتفعت أصوات نؤيد إبعادهم من وسط المتظاهرين وتشير إلى إمكانية متابعة الاحتجاجات من الشوارع القريبة.
بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمنوا على ضرورة إبعاد الأطفال حيث كتب أحدهم قائلاً:(كلام عاقلين) مردداً شعار المتظاهرين .كما تم رصد عدد من الطلاب والطالبات وسط الجموع وهم يرتدون الزي المدرسي.
لمشاهدة الفيديو .. تنظيم لمسيرة سلمية يوم 22 يناير 2019
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
طارق
2019/01/23 at 10:12 ص (UTC 2) رابط التعليق
الثورة المصرية أنجبت ديموقراطية لم تستمر سوى أشهر فقط وعاد العسكر مرة أخرى وهذا ما حدث لكل ثورات السودان..
يبقى شوفوا حل تاني.