“الوطني”: أبناء قيادات في الحزب شاركوا في الاحتجاجات

دعا حزب المؤتمر الوطني، إلى عدم التقليل من الاحتجاجات التي شهدتها عدد من مدن البلاد، بجانب النظر إلى الأسباب التي دفعت الشباب للخروج للشارع وضرورة ترجمتها لتصبح جزءاً من العملية السياسية، وأضاف: “إذا ظلت خارج العملية السياسية ستشكل تهديداً للاستقرار والأمن القومي، لذلك نحن نرفع شعار الحوار مع الشباب للوصول إلى نهايات ترضي جميع الأطراف”، في وقت كشف فيه عن مشاركة عدد من أبناء قيادات الحزب في الاحتجاجات.
وقال الأمين السياسي للحزب عمر باسان، في تصريحات صحفية، أمس: “يجب ألا تمضي هذه التظاهرات إلى ما لا نهاية أو للمجهول، ويجب أن تترجم لحل ورؤية”، وأشار إلى استمرار التظاهرات “لكن من حيث العدد هناك تراجع في أعداد المتظاهرين، كما أن دعوات العصيان المدني لم تجد قبولاً من الشارع”، مؤكداً أن التمسك بإسقاط النظام ليست كافياً لإحداث التغيير الذي يرفعه الشباب ولا بد من النزول إلى آليات تضمن الاستقرار السياسي وتضمن الانتقال السلس والسلمي للسلطة.
وبشأن مُشاركة أبناء قيادات بالحزب في الاحتجاجات، قال باسان: “هم شريحة من أبناء الشعب وموجودون حيث وُجِدَ الشعب، والواجب علينا الالتفات لهذه الأصوات التي عبَّرت عن نفسها من خلال الاحتجاجات، ويجب التعامل معها بصورة تضمن سلامة المتظاهرين والبلاد، وألا تتحول التظاهرات إلى ما يُعيق التطور السياسي”.
صحيفة السوداني.