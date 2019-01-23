مساعدات تشمل القمح والوقود من الإمارات وتركيا وروسيا

أعلن وزير النفط والغاز والمعادن، أزهري عبدالقادر، يوم الأربعاء، عن تسلم الحكومة السودانية مساعدات من دولة الإمارات العربية المتحدة، وقبول عروض دعم من روسيا وتركيا، تشمل الوقود والقمح، الأمر الذي يسهم في فك الضائقة الاقتصادية الأخيرة.
ونقلت وكالة “رويترز” عن الوزير قوله “تلقينا مساعدات من الإمارات العربية المتحدة، وقدمت لنا روسيا وتركيا مساعدات تشمل الوقود والقمح وغيرها، وقبلناها كمسألة طبيعية بين الدول الصديقة في ضوء الظروف الراهنة التي يمر بها السودان”.
وقال عبدالقادر، وفق ما نقلته “سكاي نيوز”، إن بلاده تلقت عرضاً بمساعدات تشمل القمح والوقود من الإمارات وتركيا وروسيا.
شبكة الشروق.