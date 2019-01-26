“الصادق المهدي” يدعو إلى تجنب مظاهر العنف المادي واللفظي

دعا رئيس حزب الأمة القومي الإمام “الصادق المهدي” في خطبة (الجمعة) أمس بمسجد الهجرة إلى تجنب أية مظاهر للعنف المادي واللفظي. وقال إنهم وقعوا مع تجمع المهنيين وآخرين على ميثاق الحرية والتغيير، ووضعوا تفصيلاً لنص ميثاق الخلاص والحرية والمواطنة، على حد تعبيره، مشيراً إلى مشاورات تتم حالياً للاتفاق على نصه وعرضه على مجموعات بلغت عشرين مجموعة سياسية ومدنية ومطلبية.
وكشف “المهدي” أن تلك المجموعات بعد دراسة الميثاق، سوف توقع عليه في مؤتمر صحافي دولي. وأوضح أنه بعد التوقيع عليه سيتم انتداب مائة شخص يمثلون المجتمع السوداني بكل مكوناته لتقديم هذا المطلب عبر المجلس الوطني.وأكد على تسيير مواكب سماها بالـ(الحاشدة والصامتة). وأكد “المهدي” على أن أهم مطالب ميثاق الخلاص تتمثل في رحيل النظام، وبأن تحل محله حكومة انتقالية قومية واجبها تحقيق السلام العادل وكفالة حقوق الإنسان والحريات، وتطبيق برنامج اقتصادي إسعافي لرفع المعاناة عن الشعب وتطبيق برامج الإصلاح البديلة، وعقد المؤتمر القومي الدستوري لكتابة دستور البلاد.
صحيفة المجهر السياسي