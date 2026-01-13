عقار يؤكد حرص الحكومة على دعم صندوق إعمار ولاية جنوب كردفان

التقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير، بمكتبه الأحد، سرالختم عبد الرحيم توتو، الأمين العام لصندوق إعمار ولاية جنوب كردفان.

وأوضح الأمين العام للصندوق في تصريح صحفي أن اللقاء يأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة لقيام الصندوق من خلال الدعم وتوفير مقر دائم بالمنطقة الشرقية بالولاية باعتبارها الأكثر أمناً واستقراراً بما يمكن الصندوق من التعرف على المشروعات التي يسعى لتنفيذها وأخذ المعلومات من أرض الواقع.

سونا