وزير الموارد البشرية: عودة حكومة الأمل إلى الخرطوم تمثل بداية استعادة الدولة من داخل الميدان

شارك وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الأستاذ معتصم أحمد، الأحد، في استقبال رئيس مجلس الوزراء الانتقالي د. كامل إدريس لدى وصوله إلى العاصمة الخرطوم، وذلك بمشاركة وزراء حكومة الأمل ووالي ولاية الخرطوم وقيادات الأجهزة النظامية بالولاية .

وأوضح وزير الموارد البشرية في تصريح صحفي أن عودة حكومة الأمل إلى الخرطوم تمثل انتقال الحكومة من إدارة الأزمة عن بُعد إلى مباشرة العمل التنفيذي من داخل الميدان، في ظل التحديات التي فرضتها الحرب، وما تتطلبه المرحلة من جهود لبسط الأمن، وإعادة الخدمات، واستعادة مؤسسات الدولة .

وقال إن لهذه العودة دلالات سياسية وإدارية ومعنوية مهمة، إذ تعكس تثبيت سيادة الدولة وإجهاض أي محاولات لفرض أمر واقع خارج إطارها، إلى جانب تمكين الوزارات من العمل من داخل العاصمة بما يسهم في تسريع اتخاذ القرار، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والخدمية، وربط التخطيط بالتنفيذ المباشر.