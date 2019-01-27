صحة الخرطوم توقف استخراج شهادات العمل والخبرة للأطباء

أصدرت وزارة الصحة ولاية الخرطوم قراراً بإيقاف استخراج شهادات العمل والخبرة ، وأفاد مدير عام الوزارة د. بابكر محمد علي ، في خطاب إلى إيقافها لحين إشعار آخر ، ووجه المدير وحدات الوزارة (مستشفيات ومراكز) وخلافها بتنفيذ القرار من تاريخه 12 من الشهر الجاري .
ومن جانبه وصف أختصاصي الأطفال د.محمد عوض الكريم الإدريسي ، الإجراء بالحصار ، وقال أن الهدف منه التضييق على الأطباء لا يتعدى حصار الأطباء ، وردد أن الوزارة تحقق مقولة (نفصلكم ونمنعكم من السفر) ، وأردع الإدريسي الأسباب إلى مواقف الأطباء الأخيرة وإضرابهم بالمستشفيات .
وأشار بحسب صحيفة الأخبار إلى تأثير القرار على عدد من الأطباء واحتمالية إضاعة فرص عمل ومنح تعليمية بالخارج ، واستنكر تسيس القضايا الخدمية خاصة وان الشهادات والمستندات حق أصيل من حقوقهم ، وجدد على نية الوزارة الانتقام من منسوبيها ومحاربتهم بأسلحة المستندات والشهادات .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
Dafare
2019/01/27 at 6:26 م (UTC 2) رابط التعليق
هذا المدعو بابكر محمد على انك تمارس هضم حقوق الأطباء لكن بعد انهيار نظامك ستحاسب حساب سعير من أسى نحنا خاتنك تحت المجهر. بعدين الاسمه محمد عوض الكريم شوف ليك بلد من أسى يافاشل والله شوفوا انتو بعد ثوره الاخره دى تمشى حسابكم معانا عسير ياوسخ