قيادي سوداني: لا بد من حل للأزمات الاقتصادية وإصلاح سياسي في البلاد

اتهم الرئيس السوداني، عمر البشير، وسائل إعلام بتضخيم الاحتجاجات التي تشهدها مختلف المدن السودانية منذ أسابيع، والتي باتت مناهضة لحكمه وتدعو لتنحيته.
وصرح البشير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، في قصر الرئاسة بالقاهرة بأن “هنالك مشكلة، نحن لا ننكر ذلك. لكن ليست بالحجم أو بالأبعاد التي يثيرها بعض الإعلام”.
وأضاف البشير “هناك محاولة لاستنساخ ما يسمى بالربيع العربي، بنفس الشعارات والبرامج والنداءات واستخدام واسع لوسائل التواصل الاجتماعي”، في إشارة إلى ثورات “الربيع العربي”.
وبدأت المظاهرات في المدن السودانية، في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، احتجاجا على ارتفاع أسعار الخبز والمحروقات، وتردي الوضع الاقتصادي، وتزايد الغضب لتتحول المطالب من اجتماعية إلى سياسية تدعو لإسقاط الحكومة.
وكشفت تقارير إعلامية أن الاحتجاجات والمواجهات مع الشرطة السودانية أسفرت حتى الآن عن سقوط نحو 30 قتيلا، بينما تقول منظمات حقوقية إن عدد القتلى يزيد على 40 شخصا.
يقول القيادي في حزب المؤتمر الوطني السوداني وعضو المكتب السياسي الدكتور ربيع عبد العاطي في حديث لبرنامج “حول العالم” من أثير إذاعة “سبوتنيك” إن:
” ما يجري في البلاد هو نتيجة لقيام أعداد كبيرة من الشباب أو بالأحرى فئة منهم، بالاحتجاج على غلاء السلع الضرورية، وشح بعض المواد من السوق، مع أنه جرت محاولة لإزالة تلك الاثار، وخاصة شح الوقود، وقد انتهت هذه الأزمة تماما ولم يعد هناك طوابير على محطات الوقود للتزود بالبزين، وليس هناك أزمة في الخبز”.
وتابع:” وإنما ما يزال الشح في السيولة التي تم الوعد بحلها في نهاية الشهر الجاري أو القادم، وأعتقد أنه لا بد أن يكون هناك حل للأزمات الاقتصادية، ولا بد أن يكون هناك حل سياسي، لإن الاحتجاجات بدأت على أسس اقتصادية لكنها تحولت إلى اسباب سياسية، ولهذا من الضرورة أن يكون اصلاح سياسي، وتغيير سياسي، ونظام سياسي يضمن أن يكون هناك عملية توافق للأجيال المختلفة، وبالتالي، هناك جهود ومساعي تبذل لحل المشاكل الاقتصادية، وأن يكون هناك اجراءات وترتيبات لتداول سلمي للسلطة، والتحول قبل عام 2020 إلى نظام يحظى برضى من قبل الحكومة ومن قبل المحتجين، لإن المسألة لا بد أن تحل سلميا، والاحتجاجات لا تغير الواقع، وإنما الإرادة الشعبية هي التي تغير النظام.
سبوتنك.