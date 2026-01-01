المقاومة الشعبية تعلن أسبوع الدعاء والتضرع

دعا الفريق الركن بشير مكي الباهي رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية الشعب السوداني كافة إلى التضرع والدعاء في أسبوع النصرة والتضرع الذي انطلق الثلاثاء وسينتظم كل الولايات ، نصرة للقوات المسلحة ومن يساندها من القوات الأخرى.

وقال الباهي إن واجب الوقت هو التوجه لله بالدعاء الذي توسل به الخليل إبراهيم وسيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليهما وهو حسبنا الله ونعم الوكيل.

وأردف الباهي أن هذا الأسبوع يأتي ضمن برامج ومشروعات اللجنة في استنفار المجتمع إيمانًا بفاعلية الدعاء وأنه سلاح المؤمن مؤكداً أن الحسبنة تعقبها المنح، كما وعد ربنا في القرآن الكريم.