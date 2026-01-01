المدير العام لقوات الشرطة يشهد تدشين وسائل الإنتاج لأسر الشهداء والمستلزمات المدرسية لأبناء المتقاعدين

شهد الفريق اول شرطة حقوقي / أمير عبد المنعم فضل مديرعام قوات الشرطة بمقر الإدارة العامة لخدمات المتقاعدين وأسر الشهداء صباح الاربعاء تدشين وسائل الإنتاج لأسر الشهداء المرحلة الثانية والمستلزمات المدرسية لأبناء المتقاعدين وإفتتاح المرحلة الثالتة لصيانة وتأهيل مقر الإدارة وإفتتاح الجمعية التعاونية وتأتي هذه الخطوة تحت رعاية مدير عام قوات الشرطة، وإشراف رئيس هيئة التوجيه والخدمات ومتابعة مدير الإدارة العامة لخدمات المتقاعدين وأسر الشهداء بحضور الفريق شرطة / طه جلال الدين امين صندوق الضباط المتقاعدين بولاية الخرطوم وأعضاء هيئتي الإدارة والقيادة وممثلي منظمة الشهيد وبنك امدرمان الوطني وشركة جياد وديوان الزكاة

مدير عام قوات الشرطة قدم التهاني والتبريكات بمناسبة ذكري عيد الاستقلال المجيد محييا الرعيل الأول لصناع الإستقلال مترحما علي أرواح شهداء معركة الكرامة متمنيا عاجل الشفاء للجرحي والمصابين وعودة الاسري مؤكدا حرص وإهتمام رئاسة قوات الشرطة بأمر منسوبي الشرطة في الخدمة والمعاش الذين قدموا خلاصة خبراتهم للوطن والشرطة بسطا للامن وتحقيقا للإستقرار وطمأنينة المواطن واسر الشهداء والذين قدموا أرواحهم فداء لتراب الوطن مضيفا أن الإهتمام بأمر أسر الشهداء دين وواجب في أعناقنا وسنظل نقدم لهم جميع البرامج الإجتماعية والخدمية عبر الإدارة العامة لخدمات المتقاعدين وأسر الشهداء مما يعكس الإهتمام الكبير لقيادة الشرطة بشريحة الشهداء مشيرا الي أن رئاسة قوات الشرطة ظلت تقدم الدعم اللازم لهم عبر سلسلة من المشروعات النموذجية والخطط الطموحة مضيفا انه في سبيل ذلك تم عقد العديد من الشراكات مع الجهات الداعمة لتقديم أفضل المشروعات الخدمية والإجتماعية لهم بالمركز والولايات مثمنا جهود كلية ابو روف الجامعية بتقديمها منح مجانية لأبناء الشهداء موجها جامعة الرباط الوطني بزيادة حصة المنح الجامعية لأبناء الشهداء كاشفا عن تخصيص (150) قطعة أرض لأسر الشهداء بولاية الخرطوم متمنيا أن يعود العام القادم والبلاد تنعم بالأمن والإستقرار وأن يتم النصر العاجل للقوات المسلحة والأجهزة النظامية المساندة لها في معركة الكرامة وأن يتحرر كامل تراب الوطن من دنس المليشيا الإرهابية

الفريق شرطة حقوقي / عبد الفتاح عثمان أحمد رئيس هيئة التوجيه والخدمات أكد أن هذا العمل كبير في مغذاه ومعناه ويتمثل في الإهتمام بأسر الشهداء الذين قدموا دمائهم فداء للعقيدة والوطن مشيرا الي أن هذا البرنامج يمثل لمسة وفاء وعرفانا لهم مضيفا أن وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة تولي إهتماما كبيرا بالعنصر البشري في الخدمة والمعاش والشهداء من خلال توفير معينات العمل اللازمة وتقديم وإستحداث مشروعات إجتماعية خدمية تلبي طموحات منسوبي الشرطة والمتقاعدين وأسر الشهداء كاشفا عن حزمة من المشاريع الإستراتيجية الرائدة التي سيتم تنفيذها خلال العام القادم .

الفريق شرطة / طه جلال الدين أشاد بالمشاريع الإجتماعية التي ظلت تقدمها رئاسة قوات الشرطة لمنسوبيها في الخدمة والمعاش وأسر الشهداء عبر الإدارة العامة لخدمات المتقاعدين وأسر الشهداء مؤكدا أن الشرطة السودانية شامخة بمؤسساتها الخدمية ولها إرث تليد في مجال تقديم الخدمات الإجتماعية أنشأت لها الصناديق ووضعت لها الخطط الملائمة وإستفادت منها العديد من مؤسسات الدولة مشيرا الي مراحل التطور الكبير الذي شهدته الشرطة في مجال الخدمات الإجتماعية وصولا الي إنشاء إدارة مختصة بشؤون المتقاعدين والشهداء.

اللواء شرطة حقوقي / عبد الرحمن المدني مدير الإدارة العامة لخدمات المتقاعدين واسر الشهداء قال نحتفل في هذا اليوم المبارك الذي يمثل امتدادا لتكريم رجالا قدموا وبزلوا أرواحهم ودمائهم الطاهرة دفاعا عن تراب الوطن بجانب إفتتاح المرحلة الثالثة من تأهيل مقر الإدارة وإفتتاح الجمعية التعاونية بجانب تمليك وسائل إنتاج ومشروبات لاسر الشهداء عبر المرحلة الثانية وتقديم المستلزمات المدرسية لأبناء المتقاعدين مضيفا أن هذا البرنامج ليس مجرد مشروع فقط بل رسالة تقدير صادقة لمن أجزلوا العطاء للوطن مؤكدا أن تطور الخدمات المقدمة لمنسوبي الشرطة هو ثمرة دعم وإهتمام كبير من رئاسة قوات الشرطة تجاه منسوبيها .

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أنه من خلال البرنامج تم تكريم المدير العام لقوات الشرطة وتكريم الواجهات والشركاء وأسر الشهداء و الضباط المتقاعدين والمميزين من ضباط وصف ضباط الإدارة العامة لخدمات المتقاعدين بجانب تكريم الإدارة العامة للإعلام لأسر شهداء الإدارة.

المكتب الصحفي للشرطة