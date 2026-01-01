والي جنوب كردفان: لم يكن مشروع الاستقلال انذاك نزهة

هنأ والي جنوب كردفان محمد إبراهيم عبد الكريم الشعب السوداني ومواطني جنوب كردفان خاصة بمرور الذكرى السبعين لاستقلال السودان من الاستعمار الإنجليزي، وهي تهنئة بطعم انتصار إرادة وطنية ولون الفداء والتضحية من أجل الوطن.

جاء ذلك فى بيان صحفي للأجهزة الاعلامية حيث قال الوالي لم يكن مشروع الاستقلال انذاك نزهة بل ناتج عن تضحيات لرعيل الأوائل ورواد الحركة الوطنية ومفجري ثورات التحرر من كل اصقاع السودان.

بعث الوالي بالتهنئة لقادة ورموز النضال الوطني من ابناء وبنات الولاية امثال الفكي على الميراوي والسلطان عجبنا والمك ادم ام دبالو ومندى بت السلطان عجبنا ورابحة الكنانية وكوكو كبانجو.

واضاف الوالي تمر علينا الذكرى السبعين وبلادنا لازالت تقاوم وتقود حربا وجودية ونسخة جديدة من الاستعمار لكن هيهات بذات العزيمة والارادة تمضي معركة الكرامة لتؤكد بان الشعب السوداني لا تنكسر ارادته.