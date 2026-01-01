رئيس الوزراء يهنئ رئيس وأعضاء مجلس السيادة بذكرى الإستقلال المجيد

يتقدم رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس بأحر التهاني الصادقة لصاحب الفخامة رئيس مجلس السيادة، و أصحاب السعادة أعضاء مجلس السيادة الموقر بمناسبة ذكرى عيد الإستقلال المجيد.

وإذ تمر علينا هذه الذكرى وبلادنا تشهد حرباً وجودية تتطلب وقوفنا صفاً واحداً، لتأكيد قدرتنا على الصمود وتجاوز المحن، وأن إرادة الشعب السوداني لابد لها أن تنتصر.

نسأل الله الإعانة والتوفيق لكم ولنا وأن يعيد هذه الذكرى وبلادنا تنعم بالأمن والسلام والإستقرار.

سونا