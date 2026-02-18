ورشة إعداد وإجازة حزمة التدريب الوطنية حول تغيير المناخ والمخاطر الصحية تواصل فعالياتها

واصلت ورشة إعداد وإجازة حزمة التدريب الوطنية جلساتها اليوم حول تغيير المناخ والمخاطر الصحية، بفندق سيزون بالخرطوم، والتي تنظمها إدارة تعزيز الصحة الاتحادية بدعم من البنك الدولي (مشروع شير)، بالإضافة إلى منظمة الصحة العالمية.

وقالت د. منى إدريس، ممثلة لمنظمة الصحة العالمية، في تصريح صحفي إن الورشة تستهدف العاملين الصحيين المجتمعيين ومعززي الصحة، منوهة إلى أن اليوم الأول شهد تقسيم السودان إلى قطاعات، وتحديد المخاطر المتوقعة لتغير المناخ وأثرها على كل قطاع، وأكثر الفئات عرضة لهذه المخاطر.

وأشارت إلى العمل على مواءمة منهج التدريب، الذي أعدته منظمة الصحة العالمية، للسودان حسب المناطق، وفقاً لكل قطاع، تسهيلاً للمستهدفين من العاملين الصحيين المجتمعيين، لافتة إلى استمرار العمل لثلاثة أيام أخرى، والخروج بالمسودة النهائية في اليوم الختامي، تمهيداً لطباعتها، ومن ثم التدريب عليها.

سونا