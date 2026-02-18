لجنة الاستنفار بمحلية سنجة تعلن جاهزيتها لبرامج رمضان وإسناد القوات المسلحة

أعلن رئيس لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بمحلية سنجة، اللواء ركن (م) الجزولي محمد الجزولي، اكتمال كافة الاستعدادات لتنفيذ حزمة من البرامج والمبادرات خلال شهر رمضان المعظم، وذلك في إطار الجهود المبذولة لخدمة الوطن وإسناد القوات المسلحة في الخطوط الأمامية.

وأوضح الجزولي في تصريح أن خطة اللجنة لشهر رمضان تضع على رأس أولوياتها رعاية أسر الشهداء ومعاقي العمليات، من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي اللازم لهم، تقديراً للتضحيات البطولية التي قدمها أبناؤهم في معركة الكرامة.

وفي الجانب العملياتي، أكد رئيس اللجنة الجاهزية التامة لرفد القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى بالعنصر البشري والمقاتلين وفق الأعداد المطلوبة، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل على إعداد وتجهيز كتائب متخصصة قادرة على تأمين وحماية المحلية، وتنفيذ دورات تدريبية متقدمة لرفع الكفاءة القتالية للمستنفرين وتطوير المهارات العسكرية، لبناء مقاومة شعبية قوية وفاعلة.

وشدد الجزولي على أن هذه التحركات تهدف في مجملها إلى دعم استقرار الولاية وحماية مقدرات الوطن، مؤكداً أن المقاومة الشعبية بسنجة ستظل ظهيراً قوياً للقوات المسلحة حتى دحر التمرد وتحقيق النصر الشامل.

سونا